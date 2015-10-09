Назым Кызайбай показала свою "любовь"

Известная казахстанская боксерша и трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай порадовала подписчиков новым снимком в социальных сетях, передают Vesti.kz.

На опубликованном фото спортсменка запечатлена вместе с лошадью, а в описании к публикации добавила нежные эмодзи: 😍🥰.

Таким образом, Назым показала свою любовь к благородным животным, вызвав волну позитивных откликов среди поклонников.

Ранее Кызайбай делилась моментами с тренировок, а также рассказывала о своих планах на ближайшие соревнования.

Напомним, Кызайбай в этом году завоевала свое третье золото на чемпионатах мира (2014, 2016, 2025), став уникальным рекордсменом в истории казахстанского бокса. Она стала первой и единственной в стране, кто достиг такого результата среди боксеров обоих полов. Помимо этого, она является чемпионкой Азии (2021) и бронзовым призером Олимпийских игр (2024).