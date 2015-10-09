Названы первые соперники Казахстана на домашнем Кубке мира по боксу

Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на домашнем этапе Кубка мира в Астане, передают Vesti.kz.

Соперники мужской сборной:

50 кг. 1/4 финала. Санжар Ташкенбай - Содаи Кото (Япония)

55 кг. 1/8 финала. Махмуд Сабырхан - Шинь Дже Ен (Южная Корея)

60 кг. 1/8 финала. Серик Темиржанов - Джейкоб Кассар (Австралия)

65 кг. 1/8 финала. Ертуган Зейнуллинов - Ахмет Пекел (Турция)

70 кг. 1/8 финала. Абылайхан Жусупов - Алмаз Орозбеков (Кыргызстан)

75 кг. 1/4 финала. Сабыржан Аккалыков - Джошуа Офори (Канада)

80 кг. 1/8 финала. Нурбек Оралбай - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)

85 кг. 1/4 финала. Бекзад Нурдаулетов - Лаклан Лоусон (Австралия)

90 кг. 1/4 финала. Сагындык Тогамбай - Азиз Аббес Мухийдин (Италия) либо Малачи Джорджес (США)

90+ кг. 1/8 финала. Айбек Оралбай - Хосе Агустин Трисет (Доминиканская Республика)

Соперники женской сборной:

48 кг. 1/8 финала. Назым Кызайбай - Приянха Диллон (Канада)

51 кг. 1/8 финала. Алуа Балкибекова - Дженнифер Лосано (США)

54 кг. 1/16 финала. Анель Сакыш - Татьяна Обермайер (Германия)

57 кг. 1/4 финала. Айдана Забынбекова - Джули Рамадан (Австралия) либо Алисса Мендоса (США)

60 кг. 1/8 финала. Виктория Графеева - Аяка Тагути (Япония)

65 кг. 1/8 финала. Аида Абикеева - Дион Берман (Англия)

70 кг. 1/8 финала. Наталья Богданова - Санамача Чану Токчом (Индонезия)

75 кг. Четвертьфинал. Надежда Рябец - Вивиан дос Сантос Перейра (Бразилия)

80 кг. Четвертьфинал. Гульсая Ержан - Пуджа Рани (Индия)

80+ кг. 1/2 финала. Елдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Напомним, турнир пройдет с 30 июня по 6 июля в столице Казахстана. Сразу после домашнего этапа Кубка мира казахстанские боксеры пройдут восстановительный сбор, который продлится с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, запланированному на сентябрь в Ливерпуле. Основной этап подготовки пройдет в Алматы с 20 июля по 26 августа.