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Названы первые соперники Казахстана на домашнем Кубке мира по боксу

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Названы первые соперники Казахстана на домашнем Кубке мира по боксу ©НОК РК

Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на домашнем этапе Кубка мира в Астане, передают Vesti.kz.

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Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на домашнем этапе Кубка мира в Астане, передают Vesti.kz.

Соперники мужской сборной:

  • 50 кг. 1/4 финала. Санжар Ташкенбай - Содаи Кото (Япония)
  • 55 кг. 1/8 финала. Махмуд Сабырхан - Шинь Дже Ен (Южная Корея)
  • 60 кг. 1/8 финала. Серик Темиржанов - Джейкоб Кассар (Австралия)
  • 65 кг. 1/8 финала. Ертуган Зейнуллинов - Ахмет Пекел (Турция)
  • 70 кг. 1/8 финала. Абылайхан Жусупов - Алмаз Орозбеков (Кыргызстан)
  • 75 кг. 1/4 финала. Сабыржан Аккалыков - Джошуа Офори (Канада)
  • 80 кг. 1/8 финала. Нурбек Оралбай - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)
  • 85 кг. 1/4 финала. Бекзад Нурдаулетов - Лаклан Лоусон (Австралия)
  • 90 кг. 1/4 финала. Сагындык Тогамбай - Азиз Аббес Мухийдин (Италия) либо Малачи Джорджес (США)
  • 90+ кг. 1/8 финала. Айбек Оралбай - Хосе Агустин Трисет (Доминиканская Республика)

Соперники женской сборной:

  • 48 кг. 1/8 финала. Назым Кызайбай - Приянха Диллон (Канада)
  • 51 кг. 1/8 финала. Алуа Балкибекова - Дженнифер Лосано (США)
  • 54 кг. 1/16 финала. Анель Сакыш - Татьяна Обермайер (Германия)
  • 57 кг. 1/4 финала. Айдана Забынбекова - Джули Рамадан (Австралия) либо Алисса Мендоса (США)
  • 60 кг. 1/8 финала. Виктория Графеева - Аяка Тагути (Япония)
  • 65 кг. 1/8 финала. Аида Абикеева - Дион Берман (Англия)
  • 70 кг. 1/8 финала. Наталья Богданова - Санамача Чану Токчом (Индонезия)
  • 75 кг. Четвертьфинал. Надежда Рябец - Вивиан дос Сантос Перейра (Бразилия)
  • 80 кг. Четвертьфинал. Гульсая Ержан - Пуджа Рани (Индия)
  • 80+ кг. 1/2 финала. Елдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Напомним, турнир пройдет с 30 июня по 6 июля в столице Казахстана. Сразу после домашнего этапа Кубка мира казахстанские боксеры пройдут восстановительный сбор, который продлится с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, запланированному на сентябрь в Ливерпуле. Основной этап подготовки пройдет в Алматы с 20 июля по 26 августа.

Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Вечер бокса 26/1, Актобе (Казахстан), мужчины
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