"Мы установили новую планку в Азии". Тренер женской сборной Казахстана по боксу - об успехе на ЧА-2021

Женская сборная Казахстана по боксу установила новую планку на чемпионате Азии, заявил главный тренер команды Ерик Алгабек. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, на что рассчитывали его подопечные, и назвал факторы, обеспечившие успех на турнире в ОАЭ.

- Прокомментируйте итоги чемпионата Азии.

- Итоги хорошие. Все рады, что завоевали столько медалей - восемь золотых наград. В дальнейшем будем стараться держать высоко планку и поднимать флаг страны. Девчонкам спасибо, они качественно проделали работу, результат говорит сам за себя.

- На что рассчитывали на чемпионате Азии?

- Рассчитывали, что возьмем золотые медали. Как получилось - так получилось.

- Можно сказать, что превзошли ожидания?

- Конечно. Никогда не было, чтобы на чемпионате Азии одна команда завоевала восемь золотых медалей. В женском боксе по крайней мере ни одна команда не выигрывала. Ранее семь было у Индии. Мы установили новую планку в Азии.

- Что было самым сложным в подготовке к турниру?

- Ничего сложного, в принципе, не было, только непростая начальная подготовка, чтобы девчонок подвести к форме. Это было основное. В остальном все было на высшем уровне - работа тренерского штаба, научной группы, врача, массажиста. Работа Федерации бокса, Министерства культуры и спорта и Олимпийского комитета в нашем отношении была безупречной. Все это и дало результат.

Разгромили Узбекистан и Индию, или как Казахстан выиграл чемпионат Азии по боксу

Напомним, женская сборная стала лучшей в медальном зачете чемпионата Азии в ОАЭ. Представительницы Казахстана завоевали восемь золотых наград из десяти, а соперницы из Узбекистана и Индии выиграли оставшиеся две золотые медали. Кроме того, на счету казахстанских спортсменок по одной серебряной и бронзовой награде.

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