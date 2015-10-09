Она мужчина? Скандальную боксершу призвали лишить золота Олимпиады

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выступил с резкой критикой Международного олимпийского комитета (МОК) и призвал лишить алжирскую спортсменку Иман Хелиф золотой медали Олимпиады в Париже, передают Vesti.kz.

Кремлев призвал Хелиф вернуть медаль

По словам Кремлева, Хелиф не соответствовала критериям для участия в женской категории и не должна была выходить на ринг.

"Иман Хелиф должна вернуть медаль. МОК должен извиниться перед спортсменками, которые стали жертвами этой ситуации", - заявил Кремлев в интервью Mail Sport.

По его словам, два независимых гендерных теста, проведенных в 2022 и 2023 годах, выявили, что Хелиф не соответствует требованиям для участия в женских соревнованиях. Первый тест был проведен на чемпионате мира IBA в Стамбуле (2022), второй - в Индии перед турниром 2023 года.

Оба анализа подтвердили наличие XY-хромосом. После этого Хелиф была отстранена от стартов под эгидой IBA и не подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Тем не менее в 2024 году Хелиф выступила на Олимпиаде в Париже и завоевала золото в категории до 63 кг. МОК допустил ее до участия на основании паспортных данных, где пол Хелиф указан как женский.

IBA обвиняет МОК

Кремлев возложил персональную ответственность за скандал на бывшего президента МОК Томаса Баха и его в том, что он поставил политику выше спорта. По его словам, Бах должен извиниться и компенсировать ущерб пострадавшим спортсменкам.

МОК не признал результаты тестов

МОК, в свою очередь, отверг результаты тестов IBA, заявив, что они проведены без должных процедур и не могут считаться легитимными. Организация продолжает использовать свои критерии, основанные на правовом признании пола и уровне тестостерона.

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