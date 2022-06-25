В Международной федерации бокса отреагировали на отстранение от Олимпиады-2024

В Международной федерации бокса (IBA) высказались об отстранении организации от проведения турнира по боксу на Олимпийских играх 2024 года, сообщает сайт IBA.

"Поскольку Совет IBA был избран только в прошлом месяце, а ключевые элементы Олимпийской квалификационной системы были утверждены сегодня, как и было ранее указано МОК, IBA глубоко разочарован решением МОК и теперь возьмет некоторое время для тщательного обдумывания своих дальнейших шагов. Тем временем IBA продолжит работу по реформированию своего управления, финансовой честности и спортивной честности, чтобы обеспечить боксерам и самой IBA справедливые шансы и честную борьбу", - говорится в сообщении.

МОК отстранил Международную федерацию бокса от Олимпиады-2024

Также совет директоров организации проголосовал за проведение второго в этом году внеочередного Конгресса, на котором национальные федерации должны принять решение о необходимости проведения новых президентских выборов.

Совет заслушал обновленную информацию о недавнем решении Спортивного арбитражного суда CAS. После детального обсуждения и с учетом рекомендаций юрисконсульта Правление приняло решение провести внеочередной Конгресс в период с 24 сентября по 1 октября. Предлагаемая повестка дня будет состоять из двух пунктов: предложение о проведении новых президентских выборов и сами выборы.

Сейчас действующим президентом IBA является россиянин Умар Кремлев, который 14 мая в Стамбуле на конгрессе организации был переизбран на новый срок. Он оказался единственным кандидатом после того, как его конкурента Бориса ван дер Ворста сняли с выборов. Он оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл дело. В июне Кремлев предложил провести новые выборы президента.

Совет директоров IBA также решил, что в список кандидатов на пост президента на таких выборах должны войти Кремлев и ван дер Ворст.

Точная дата и место проведения внеочередного Конгресса будут подтверждены в ближайшее время.

"Правление решило, что последнее слово в вопросе новых выборов должно быть за Конгрессом. Как всегда, я буду уважать и следовать любому решению Конгресса", - сказал Кремлев.

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