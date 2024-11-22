Лишивший Казахстан золота на ОИ-2024 боксер озвучил планы на третью Олимпиаду

Олимпийский чемпион 2024 года Александр Хижняк допустил возможность выступления на своей третьих для себя играх, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fightnews.info.

Украинский боксер ранее заявил о желании перейти на профессиональный ринг. Также, он признался, что идея участия в еще одних играх продолжает его привлекать. Хижняк отметил, что выступление на Олимпиаде остается для него особым вызовом и мотивацией.

"Сотрудничество с командой Александра Усика - очень ценный опыт для меня. Я вижу здесь профессиональных, мотивированных и ответственных людей, которые ни на секунду не сомневаются в том, что они делают. Я думаю над переходом в профессионалы, но параллельно думаю также и о третьей олимпийской медали. Лично буду делать все возможное, чтобы бокс остался в программе Олимпиады. Также хотелось бы приложиться к популяризации любительского бокса среди детей", - сказал Хижняк.

29-летний Хижняк - серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2017), двукратный чемпион Европейских игр (2019, 2023), бронзовый призер Европейских игр (2015) и чемпион Европы (2017).

В финале олимпийского турнира в Париже (Франция) в весовой категории до 80 килограммов Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая.