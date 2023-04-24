Лидер сборной Казахстана назвал амбициозную цель на ЧМ-2023 по боксу

Боксер Сакен Бибосынов (до 51 кг) в преддверии грядущего в Ташкенте чемпионата мира оценил шансы сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также чемпион мира из Казахстана обозначил свою цель на грядущий турнир.

"Я хотел бы выразить всем огромную благодарность за хорошую подготовку к этому чемпионату мира в Ташкенте. Наша команда очень дружная, сплоченная и готова идти к новым вершинам. Что касается меня лично, то я конечно же, хочу и готов защищать звание действующего чемпиона мира. Моя цель - стать двукратным чемпионом мира", - поделился мнением с пресс-службой Казахстанской федерации бокса Сакен Бибосынов.

Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020, чемпионом мира-2021 и бронзовым призером ЧМ-2019.

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Напомним, чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая. Медали будут разыграны в 13 весовых категориях.

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а за третье - 50 000 долларов.

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