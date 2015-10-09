Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 10:00
 

Кто лидер по финалистам ЧМ-2025 по боксу от IBA: Казахстан третий, а Узбекистан второй

  Комментарии

Поделиться
Кто лидер по финалистам ЧМ-2025 по боксу от IBA: Казахстан третий, а Узбекистан второй ©IBA

Стал известны все финалисты чемпионата мира-2025 по боксу, проходящего в Дубае (ОАЭ) под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стал известны все финалисты чемпионата мира-2025 по боксу, проходящего в Дубае (ОАЭ) под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщают Vesti.kz.

Лидером по количеству финалистов стала сборная России - 12 боксёров в 13 весовых категориях. Второе место занимает сборная Узбекистана с шестью боксёрами.

Сборная Казахстана стала третьей — в финале выступят четыре боксёра.

По одному финалисту у сборных Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Кто от Казахстана выступит в финале ЧМ-2025 IBA

  • Сакен Бибосынов (54 кг)
  • Оразбек Асылкулов (57 кг)
  • Абылайхан Жусупов (71 кг)
  • Сабыржан Аккалыков (75 кг)

Изначально в заявке Казахстана на ЧМ-2025 было 13 боксеров, как у России и Узбекистана. В 1/8 финала вылетели Ерасыл Жакпеков (81 кг), Даулет Тулемисов (86 кг) и Нурмагамед Юсупов (92 кг), в 1/4 финала - Даниял Сабит (51 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг), а до полуфинала дошли Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг).

Финальные пары ЧМ-2025 IBA с участием Казахстана:

  • 54 кг - Сакен Бибосынов - Вячеслав Рогозин (Россия)
  • 57 кг - Оразбек Асылкулов - Хусравхон Рахимов (Таджикистан) 
  • 71 кг - Абылайхан Жусупов - Сергей Колденков (Россия)
  • 75 кг - Сабыржан Аккалыков - Исмаил Мутсолгов (Россия)

Финальные бои ЧМ-2025 от IBA пройдут 13 декабря.

Чемпионы мира получат по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые - 75 000, четвертьфиналисты - 10 000

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 декабря 16:30   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Сассуоло
Сассуоло
(Сассуоло)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Сассуоло
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!