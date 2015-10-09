Кто лидер по финалистам ЧМ-2025 по боксу от IBA: Казахстан третий, а Узбекистан второй

Стал известны все финалисты чемпионата мира-2025 по боксу, проходящего в Дубае (ОАЭ) под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщают Vesti.kz.
Лидером по количеству финалистов стала сборная России - 12 боксёров в 13 весовых категориях. Второе место занимает сборная Узбекистана с шестью боксёрами.
Сборная Казахстана стала третьей — в финале выступят четыре боксёра.
По одному финалисту у сборных Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Кто от Казахстана выступит в финале ЧМ-2025 IBA
- Сакен Бибосынов (54 кг)
- Оразбек Асылкулов (57 кг)
- Абылайхан Жусупов (71 кг)
- Сабыржан Аккалыков (75 кг)
Изначально в заявке Казахстана на ЧМ-2025 было 13 боксеров, как у России и Узбекистана. В 1/8 финала вылетели Ерасыл Жакпеков (81 кг), Даулет Тулемисов (86 кг) и Нурмагамед Юсупов (92 кг), в 1/4 финала - Даниял Сабит (51 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг), а до полуфинала дошли Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг).
Финальные пары ЧМ-2025 IBA с участием Казахстана:
- 54 кг - Сакен Бибосынов - Вячеслав Рогозин (Россия)
- 57 кг - Оразбек Асылкулов - Хусравхон Рахимов (Таджикистан)
- 71 кг - Абылайхан Жусупов - Сергей Колденков (Россия)
- 75 кг - Сабыржан Аккалыков - Исмаил Мутсолгов (Россия)
Финальные бои ЧМ-2025 от IBA пройдут 13 декабря.
Чемпионы мира получат по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые - 75 000, четвертьфиналисты - 10 000
