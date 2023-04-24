Кыргызстан определился с составом на ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана

Главный тренер команды Кыргызстана отобрал максимальное количество боксеров - 13 человек - для участия в предстоящем чемпионате мира по боксу среди мужчин, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Азиатскую конфедерацию бокса.

На последнем чемпионате мира по боксу среди мужчин трое представителей Кыргызстана вышли в четвертьфинал. Команда нацелена на первую медаль на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.

Анваржан Ходжиев - новый боксер в минимальном весе (48 кг), четвертьфиналист молодежного чемпионата мира по боксу 2021 года. Он заменил бронзового призера чемпионата Азии ветерана Мирлана Туркбая Уулу. Бронзовый призер Аммана Санжай Сейдакматов был четвертьфиналистом последнего чемпионата мира по боксу в Белграде, и 23-летний боксер является сильной надеждой на медаль в весе до 54 килограммов.

27-летний Мунарбек Сеитбек Уулу перешел в полусредний вес (57 кг), и у него есть опыт для того, чтобы преподнести сюрприз в Ташкенте. Серебряный призер чемпионата Азии по боксу среди юниоров до 22 лет Мирзохид Имамназаров, выступит в легком весе (60 кг) в столице Узбекистана. Жанторо Ташиев, бронзовый призер молодежного чемпионата мира по боксу 2021 года, получил право выступать в полусреднем весе (63,5 кг). Нурадин Рустамбек Уулу завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Аммане и нацелен на такой же результат в Ташкенте.

Кроме того, Кыргызстан в Ташкенте представят: четвертьфиналист последнего Чемпионата мира по боксу, Омурбек Бекжигит Уулу - сильный панчер в полутяжелом весе (80 кг). Участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро и трехкратный призер чемпионата Азии Эркин Адылбек Уулу (86 кг), открывший год двумя титулами на турнирах и находится в отличной форме. Нуржигит Дюшебаев (51 кг), Жаксылык Талайбеков (67 кг), ветеран Данияр Дамирдин Уулу (75 кг), Бакыт Токтосун Уулу (92 кг) и Ооматбек Эльчоро Уулу - новый чемпион страны в супертяжелом весе (+92 кг).

Напомним, чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая. В нем примет участие и сборная Казахстана, с ее составом можно ознакомиться здесь.

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