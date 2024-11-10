Казашка победила чемпионку мира по боксу

Этническая казашка Салтанат Меденова выиграла чемпионат России по боксу 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Меденова, представляющая Омскую область в финале в весе до 81 килограмма одолела Анастасию Демурчян, выступающую за Краснодарский край.

"Этот бой был одним из самых тяжелых и тем более против чемпионки мира Анастасии Демурчян. Немного было трудно психологически, но вышла на ринг и стало легче. Я не удивилась, когда Анастасия перешла в мою весовую категорию и я слышала, что она планирует это сделать. Поэтому готовилась и настраивалась на ближайшие встречи с ней на ринге. Я стала трехкратной чемпионкой России, но еще не осознала это. Возможно, поверю в этот результат утром. Очень хочется сейчас вернуться домой, обнять близких и маму", - цитирует Меденову официальный сайт Федерации бокса России.