Казашка победила чемпионку мира по боксу
Этническая казашка Салтанат Меденова выиграла чемпионат России по боксу 2024 года, сообщают Vesti.kz.
Этническая казашка Салтанат Меденова выиграла чемпионат России по боксу 2024 года, сообщают Vesti.kz.
Меденова, представляющая Омскую область в финале в весе до 81 килограмма одолела Анастасию Демурчян, выступающую за Краснодарский край.
"Этот бой был одним из самых тяжелых и тем более против чемпионки мира Анастасии Демурчян. Немного было трудно психологически, но вышла на ринг и стало легче. Я не удивилась, когда Анастасия перешла в мою весовую категорию и я слышала, что она планирует это сделать. Поэтому готовилась и настраивалась на ближайшие встречи с ней на ринге. Я стала трехкратной чемпионкой России, но еще не осознала это. Возможно, поверю в этот результат утром. Очень хочется сейчас вернуться домой, обнять близких и маму", - цитирует Меденову официальный сайт Федерации бокса России.
Меденова стала трехкратной чемпионкой России по боксу. Летом, она завоевала золото на Играх БРИКС. Ее соперница по финалу в 2023 году выиграла золото чемпионата мира в Нью-Дели (Индия).
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