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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Казахстану вынесли вердикт в боксе после отбора на Олимпиаду

Казахстану вынесли вердикт в боксе после отбора на Олимпиаду
©ДРС

На YouTube-канале "неКАРАтэ" рассказали, кто из боксеров сборной Казахстана может выиграть медали на Олимпиаде-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

По итогам лицензионного олимпийского турнира в Бусто-Арсицио (Италия) обладателями путевок стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92). А до этого на Азиатских играх лицензии завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57). 

"У нас есть очень серьезные товарищи в лице Бибосынова, Сабырхана и Шымбергенова. Это вот те, кто реально на Олимпийских играх может завоевать медаль. Все оставшиеся парни, не умаляя их достоинств, в меньшей степени. Я считаю, что у Бибосынова, Сабырхана и Шымбергенова самые большие шансы. Все остальные должны еще больше усилий приложить и превзойти себя, чтобы показать классный результат. Это сугубо мое личное мнение", - рассуждает автор канала.

Напомним, у сборной Казахстана еще будет возможность добрать лицензии на Игры-2024. С 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет второй мировой квалификационный турнир на Олимпиаду.

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Метки:
Бокс Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бибосынов Сакен Сабырхан Махмуд Шымбергенов Асланбек

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