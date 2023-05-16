Казахстану предрекли битву с Узбекистаном за золото в боксе на Олимпиаде в Париже

Британский обозреватель бокса Тейлор О’Хиггинс прокомментировал финальный бой чемпионата мира-2023 в Ташкенте между казахстанцем Асланбеком Шымбергеновым и узбеком Саиджамшидом Джафаровым, сообщают Vesti.kz.
Соперники сошлись в весовой категории до 71 килограмма. Поединок закончился победой Шымбергенова единогласным решением судей.
IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу
"В упакованном дивизионе до 71 килограмма действующий чемпион Азии Асланбек Шымбергенов из Казахстана победил узбека Саиджамшида Джафарова и стал чемпионом мира в первом среднем весе. Блестящая победа Шымбергенова, которому два года назад в четвертьфинале в Белграде не повезло выйти на Юрия Захариева, ставшего в итоге чемпионом. И Шымбергенов, и Джафаров будут одними из фаворитов на золото в Париже в следующем году", - написал эксперт в твиттере.
Шымбергенов был капитаном сборной Казахстана на ЧМ-2023. Помимо него чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).
In a stacked 71kg division, reigning Asian champion Aslanbek Shymbergenov of 🇰🇿 beat 🇺🇿’s Saidjamshid Jafarov to become light-middleweight world champion. A brilliant win for Shymbergenov, who was unlucky to exit at the quarter-final stage against… https://t.co/SPET9KnUbQ— Taylor O’Higgins (@TaylorOnSport) May 15, 2023
Загрузка матч-центра...
Реклама