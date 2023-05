Казахстану предрекли битву с Узбекистаном за золото в боксе на Олимпиаде в Париже

Британский обозреватель бокса Тейлор О’Хиггинс прокомментировал финальный бой чемпионата мира-2023 в Ташкенте между казахстанцем Асланбеком Шымбергеновым и узбеком Саиджамшидом Джафаровым, сообщают Vesti.kz.

Соперники сошлись в весовой категории до 71 килограмма. Поединок закончился победой Шымбергенова единогласным решением судей.

IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

Шымбергенов был капитаном сборной Казахстана на ЧМ-2023. Помимо него чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).





In a stacked 71kg division, reigning Asian champion Aslanbek Shymbergenov of 🇰🇿 beat 🇺🇿’s Saidjamshid Jafarov to become light-middleweight world champion. A brilliant win for Shymbergenov, who was unlucky to exit at the quarter-final stage against… https://t.co/SPET9KnUbQ