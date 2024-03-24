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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Казахстанцы закошмарили соперников и устроили фурор на международном турнире по боксу

Казахстанцы закошмарили соперников и устроили фурор на международном турнире по боксу
©КФБ

Сборная Казахстана по боксу завоевала шесть золотых медалей на международном турнире имени Альгирдаса Шоцикаса в Каунасе (Литва), передает Vesti.kz.

В финале у мужчин Казахстан представляли девять боксеров: Нурсултан Алтынбек (54 килограмма), Асылжан Серикбай (57 кг), Алмат Абдуали (60 кг), Жандос Кыдыралиев (63,5 кг), Елнур Суюнбай (67 кг), Фарух Токтасынов (71 кг), Азамат Бектас (75 кг), Турсынбай Кулахмет (80 кг) и Абзал Куттыбеков (86 кг).

Успеха добились Серикбай, Кыдыралиев, Суюнбай, Токтасынов , Бектас и Кулахмет.

Отметим, что на данный момент казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Казахстану осталось завоевать одну квоту в категории до 63,5 килограмма у мужчин. Это можно будет сделать на втором лицензионном турнире в Таиланде.

Сама Олимпиада пройдет летом в столице Франции - Париже.

 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс

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