Казахстанцы не выступят в Узбекистане, или почему боксеры не поехали на чемпионат Азии

Сборная Казахстана по боксу могла принять участие в чемпионате Азии до 22 лет, а главный тренер национальной команды Кайрат Сатжанов сам отбирал кандидатов. В пресс-службе КФБ объяснили корреспонденту Vesti.kz, почему спортсмены не полетели в Ташкент.

Континентальный турнир стартовал 22 января, а казахстанцы "снялись" по серьезной причине.

"Как вы знаете, с 5 по 19 января на всей территории Казахстана был введен ЧП. Это сказалось на подготовке команды - не было проведено ни одного тренировочного дня с мужской сборной Казахстана.

Планировалось, что 6 января Кайрат Сатжанов соберет команду в Туркестанской области, но пришлось лагерь отменить. Подготовки не было, а без нее ехать на чемпионат Азии, пусть и дебютный, ни в коем случае нельзя.

К сожалению, пропускаем турнир, который был нам интересен. У нас ведь молодая команда, которая могла пошуметь. В Узбекистане нас рассматривали, как основных конкурентов для хозяев турнира", - подытожил пресс-секретарь Аян Толеген.

"Выгоняем" чемпиона мира, или как выглядит новая сборная Казахстана по боксу