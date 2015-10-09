Казахстанец Жандос Кыдыралиев успешно стартовал на Кубке президента IBA в Стамбуле (Турция), одержав уверенную победу над представителем Германии Мохамедом Али Байджуманом, сообщают Vesti.kz.

Кыдыралиев дважды отправил соперника в нокдаун

В поединке 1/16 финала весовой категории до 65 килограммов казахстанский боксёр встретился с Мохамедом Али Байджуманом. Кыдыралиев полностью контролировал ход боя и добился победы единогласным решением судей со счётом 5:0.

При этом немецкий спортсмен дважды побывал в нокдауне — в первом и третьем раундах.

Казахстанец вышел в 1/8 финала

Благодаря этой победе Жандос Кыдыралиев продолжит выступление на турнире и поборется за выход в четвертьфинал. Для Мохамеда Али Байджумана соревнования в Стамбуле завершились.

Отметим, что Кыдыралиев также выступает на профессиональном ринге. На его счету семь побед в семи боях, пять из которых он завершил нокаутом.

Ранее казахстанский боксёр вернулся спустя семь лет и вырвал победу.

Алимханулы встретился на ринге с "Казахским Тайсоном" перед боем за титул WBO

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!