Казахстанский боксер сделал заявление после выхода в 1/2 финала на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов вышел в 1/2 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 67 килограммов казахстанец нанес поражение мексиканцу Мигелю Анхелю Мартинесу.

"Слава богу, вышел в полуфинал чемпионата мира благодаря победе над мексиканским боксером. Спасибо за поддержку! С такой поддержкой у нас все будет хорошо! Спасибо тренерам! Благодаря их тактике добились победы", - заявил Бекбауов.

На прошлогоднем чемпионате Азии в Аммане (Иордания) Бекбауов стал серебряным призером.

Сегодня в Ташкенте на ринг выйдет еще один представитель Казахстана Камшыбек Кункабаев, который в весе свыше 92 килограммов будет биться с узбекистанцем Баходиром Джалоловым. б

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"