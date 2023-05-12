Казахстанский боксер сделал смелое заявление перед финалом ЧМ-2023 с узбеком

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов подвел итоги боя в 1/2 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 67 килограммов казахстанец единогласным решением судей победил Лашу Гурули из Грузии.

"Слава богу, вышел в финал чемпионата мира. Большое спасибо наставникам за тактику и за то, что помогли дойти до такого уровня! Моей семье и нашим фанатам из Казахстана также большое спасибо! В финале также болейте нас! Иншалла, вернемся с золотом!", - сказал Бекбауов.

В финале Бекбауову будет противостоять Асадхужа Муйдинхуджаев из Узбекистана.

На прошлогоднем чемпионате Азии в Аммане (Иордания) Дулат стал серебряным призером.

Ранее в финал вышли Санжар Ташкенбай (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

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