Казахстанский боксер сделал громкое заявление после завоевания олимпийской лицензии

Казахстанский боксер Айбек Оралбай завоевал олимпийскую лицензию в рамках квалификационного турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 92 килограммов он разгромил американца Джамара Талли - 5:0.
"Одержал победу! Этот турнир один из самых сложных, он не слабее чемпионата мира. Слава всевышнему, выиграл все четыре боя. Таким образом, завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Благодарю Всевышнего за это. Теперь цель - Олимпиада. Хочу там победить и поднять наш флаг, чтобы прозвучал наш гимн!", - сказал Оралбай.
Ранее лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже завоевали казахстанцы Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).
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