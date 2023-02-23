Как казахстанский боксер побил главную сенсацию малого ЧМ по боксу. Видео

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Предлагаем вашему вниманию видео боя казахстанца Оразбека Асылкулова в 1/8 финала "Кубка Странджа" в Болгарии, который называют малым чемпионатом мира по боксу.
Как сообщают Vesti.kz, в весовой категории до 57 килограммов он выбил главную сенсацию турнира - Луиса Оливейру из Бразилии, который до этого расправился с чемпионом мира из США Джамалом Харви. Асылкулов вышел в четвертьфинал.
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