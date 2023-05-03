Казахстанский боксер обратился к президенту IBA после спорного поражения на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов обратился к президенту Международной федерации бокса (IBA) Умару Кремлеву после поражения в 1/16 финала на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сырымбетов уступил действующему чемпиону Азии из Иордании Мохамеду Абу-Джаджеху.

"Уважаемый Умар Назарович, прошу вас пересмотреть бой на ЧМ с представителем из Иордании. Надеюсь на справедливое решение, так как бой незаслуженно ушел по ту сторону. Лично от своего имени обращаюсь к вам, с уважением, Талгат Сырымбетов", - написал дебютант сборной Казахстана.

После боя Сырымбетов попросил прощения и высказался о судействе.

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