Казахстанский боксер назвал амбициозную цель на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Серик Темиржанов высказался об итогах боя на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он представлен в весовой категории до 57 килограммов.

В 1/16 финала Темиржанов по очкам одолел Абдул-Карима Батили из Мали.

"Ассаламалейкум, уважаемые казахстанцы! Большое спасибо за вашу поддержку! Сегодня в первом бою я победил. Ставлю целью выиграть здесь чемпионат мира. Мы прошли хорошую подготовку, выстроили тактику с главным тренером и моим личным наставником. Иншаалла, приложим все усилия, чтобы стать чемпионами здесь всей командой", - заявил Темиржанов.

Следующий бой казахстанец проведет 7 мая против венгра Роланда Вереса.

Темиржанов является серебряным призером ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022.

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