Казахстанским боксерам раскрыли важное условие для олимпийской заявки

Национальным федерациям осталось совсем немного времени, чтобы заявиться на один из главных юношеских турниров года, сообщают Vesti.kz.

Чемпионат мира по боксу U19 в Бангкоке станет не только борьбой за медали, но и обязательным этапом на пути к Юношеской Олимпиаде-2026 в Дакаре.

"Крайний срок регистрации заканчивается 16 января 2026 года для участия национальных федераций в чемпионате мира по боксу 2026 года, который пройдет 8-15 марта 2026 года в Бангкоке, Таиланд. Кубок мира по боксу 2026 — турнир U19 и часть пути к Юношеской Олимпиаде Дакар 2026 года. Участие в World Boxing Futures Cup 2026 обязательно для всех спортсменов, желающих принять участие в отборе на Юношескую Олимпиаду в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года", - гласит обращение федерации.

Напомним, с 2025 года World Boxing возглавил именитый казахстанский боксер Геннадий Головкин

Казахстанская федерация бокса вошла в состав этой организации в ноябре 2024 года.

