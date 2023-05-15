Казахстанские боксеры записали видеообращение к Токаеву

Казахстанские боксеры во главе с капитаном национальной команды Асланбеком Шымбергеновым обратились к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщают Vesti.kz.

Они поблагодарили его и болельщиков за поддержку.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от чистого сердца поздравляем вас с золотой медалью! Всем, кто болел за нас, спасибо! Алга, Казахстан!", - говорится в видеообращении команды.

Напомним, Казахстан завоевал пять медалей - четыре золотых и одну серебряную, заняв второе место в медальном зачете ЧМ-2023. Этим самым команда повторила исторический успех 2013 года.

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