Казахстан завоевал первую медаль на турнире по боксу в Венгрии

Казахстанский боксер Дамир Абдикадыр вышел в полуфинал международного турнира памяти Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz. Соревнования проходят с 6 по 12 февраля.
В 1/4-й весовой категории до 51 килограмма он провел поединок против представителя Азербайджана Хасана Маликова и одержал победу единогласным решением судей.
Выйдя в полуфинал, Абдикадыр, который является действующим чемпионом Казахстана, гарантировал себе как минимум бронзу. Эта медаль стала для сборной первой на данном турнире.
Напомним, что Казахстан в Дебрецене представляют 13 боксеров: Темиртас Жусупов (48 килограммов), Дамир Абдыкадыр (51), Даулет Молдашев (54), Серик Темиржанов (57), Саматали Толтаев (60), Санатали Толтаев (63,5), Дулат Бекбауов (67), Ермахан Жакпеков (71), Аятулла Такижанов (75), Нурбек Оралбай (80), Шаймурат Кусаинов (86), Айбек Оралбай (92), Дамир Тойбай (свыше 92).
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