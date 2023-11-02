Казахстан vs Узбекистан, или кто стал лидером по числу финалистов на чемпионате Азии по боксу

На проходящем в Астане чемпионате Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров состоялись полуфинальные поединки, по итогам которых определились финалисты, сообщают Vesti.kz.

На этой стадии турнира состоялись три принципиальных противостояния между Казахстаном и Узбекистаном. В результате счет был 2-1 в пользу "соседей".

Тем не менее, за золотые медали континентального первенства поборются семь казахстанских боксеров. По числу финалистов Казахстан делит первое место с Узбекистаном, который также делегировал семь представителей в финал.

От Индии в финальную стадию соревнований вышли четыре боксера, от Японии - три, от Туркменистана - два, а Кыргызстан, Ирак и Южная Кореи делегировали по одному представителю.

Результаты боев 1/2 финала среди молодежи:

48 килограммов:

Боранбек Бексултан (Казахстан) - Мухаммасгиос Собутханов (Узбекистан) - 5:0;

60 килограммов:

Бахтияр Анарбаев (Казахстан) - Акито Хорие (Япония) - 4:1;

63,5 килограмма:

Торехан Сабырхан (Казахстан) - Омар Әл Хадиди (Иордания) - ТКО;

67 килограммов:

Нурбек Мурсал (Казахстан) - Шавкатжон Болтаев (Узбекистан) - 2:5;

71 килограмм:

Ислам Советов (Казахстан) - Малик Прит (Индия) - 4:1

75 килограммов:

Алдияр Абдиллаев (Казахстан) - Фазлиддин Еркинбоев (Узбекистан) - 0:5

80 килограммов:

Даулет Толемисов (Казахстан) - Ким Минсеонг (Корея) - 5:2;

86 килограммов:

Виктор Литвинов (Казахстан) - Шин Минсюнг (Корея) - ТКО;

92 килограмма:

Нуржан Думан (Казахстан) - Жун Бхарат (Индия) - 1:4;

+92 килограмма:

Иван Ермоленко (Казахстан) - Рази Лакшай (Индия) - 5:0.

Международная ассоциация бокса (IBA) озвучила призовой фонд для чемпионов и призеров. Так, победители турнира получат по 1 000 долларов, 500 долларов положены за серебро, а бронзовым медалистам вручат по 250 долларов.