Әуесқой бокс
Вчера 22:54
 

Казахстан устроил зарубу на престижном турнире по боксу

Казахстанец Даулет Молдашев не смог выйти в 1/4 финала на турнире по боксу Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В весовой категории до 60 килограммов он встречался с боксером из Англии Джейком Драйденом. Поединок завершился в пользу британца раздельным решением судей - 29:28, 30:27, 29:28, 28:29, 28:29.

Таким образом, Драйден вышел в четвертьфинал.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг), Аяжан Ермек (60 кг) и Асем Танатар (65 кг). Лишь Назерке Серик (65 кг) удалось пройти свою соперницу.

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.

