Казахстан сенсационно завершил "финал" за олимпийскую лицензию в боксе

Казахстанка Алуа Балкибекова выступила в 1/4 финала лицензионного олимпийского турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 50 килограммов была боксерша из Германии Карина Макси Клецер. Представительница Германии одержала победу раздельным решением судей - 3:2. Таким образом казахстанка осталась без олимпийской лицензии.

Отметим, что ранее Казахстан завоевал три лицензии на Олимпиаду-2024. Это сделали Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Отметим, что сегодня в ночь с 11 на 12 марта еще четыре представителя Казахстана поспорят за олимпийские лицензии.

Расписание вечерней сессии:

00:00 - 51 кг. Сакен Бибосынов - Киаран Макдональд (Великобритания);

00:30 - 57 кг. Махмуд Сабырхан - Асрор Вохидов (Таджикистан);

00:45 - 71 кг. Асланбек Шымбергенов - Сархан Алиев (Азербайджан);

01:30 - 80 кг. Нурбек Оралбай - Келин Кессиди (Ирландия).

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.