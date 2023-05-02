Казахстан против Узбекистана: принципиальный бой состоится на ЧМ-2023 по боксу

На проходящем в эти дни в Ташкенте чемпионате мира-2023 по боксу состоится долгожданный и принципиальный поединок между Казахстаном и Узбекистаном, сообщают Vesti.kz. Это случится уже на стадии 1/8 финала.

В частности, за выход в четвертьфинал турнира в весовой категории до 86 килограммов поспорят казахстанец Сагындык Тогамбай и узбекистанец Шохжахон Абдуллаев.

Напомним, Тогамбай стартовал на ЧМ-2023 с досрочной победы: дважды отправил в нокдаун боксера из ДР Конго Натана Нланду Мбели, после чего рефери остановил бой и присудил казахстанцу победу техническим нокаутом.

Абдуллаев же в своем первом поединке на домашнем первенстве одержал победу решением судей над представителем Кыргызстана Еркином Адылбеком уулу.

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