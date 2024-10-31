Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 19:40
 

Казахстан получил первого финалиста ЧМ-2024 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан получил первого финалиста ЧМ-2024 по боксу ©КФБ

Казахстанская боксерша Аружан Зейноллаева выступила в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксерша Аружан Зейноллаева выступила в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 81 килограмма она встретилась с полячкой Юлией Ханной Олесь и победила ее раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом Аружан вышла в финал и гарантировала себе минимум серебро турнира. Ее соперница стала бронзовым призером соревнования.

Напомним, ранее сборная Казахстана понесла три потери: также не смогли пробиться в финал Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг) и Аружан Жанабаева (63 кг).

Напомним, всего сборную Казахстана в полуфинале МЧМ-2024 представляют семнадцать боксеров - восемь мужчин и девять женщин. 

Сборная Казахстана по боксу Бокс

Реклама

Живи спортом!