Казахстан получил еще одного медалиста на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел бой в 1/4 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 67 килограммов он противостоял мексиканцу Мигелю Анхелю Мартинесу. Бой завершился уверенной победой Бекбауова единогласным решением судей - 5:0. Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль чемпионата мира.

На прошлогоднем чемпионате Азии в Аммане (Иордания) Дулат стал серебряным призером.

Ранее Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг) вышли в 1/2 финала.

Сегодня в Ташкенте на ринг выйдет еще один представитель Казахстана Камшыбек Кункабаев, который в весе свыше 92 килограммов будет биться с узбекистанцем Баходиром Джалоловым.

Напомним, из борьбы за медали выбыли семь казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86) и Айбек Оралбай (до 92).

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