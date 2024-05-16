Казахстан отомстил Узбекистану на турнире по боксу в Астане

Казахстан получил финалистку в весовой категории до 70 килограммов на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.

В полуфинале Балжан Аскар победила Мавлюду Мавлонову из Узбекистана и этим самым поквиталась за соотечественницу Гаухар Шайбекову, которая в четвертьфинале уступила Мавлоновой.

Представительница Узбекистана осталась с бронзовой медалью, а Балжан попытается зацепить золото в следующем бою.

4 дуэли Казахстан - Узбекистан. Прямая трансляция боев за финал турнира по боксу