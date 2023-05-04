Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание боев пятого дня

5 мая от сборной Казахстана будут задействованы три боксера на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по времени Астаны, выступит Серик Темиржанов (до 57 килограммов). В 1/16 финала он встретится с Абдул-Каримом Батили из Мали. Их поединок состоится первым запуском на ринге А.

В вечерней сессии, которая возьмет свой старт в 19:00, будут боксировать братья Нурбек (до 80 килограммов) и Айбек Оралбай (до 92 килограммов).

Нурбек будет биться с азербайджанцем Мурадом Аллахвердиевым. Это будет пятый поединок по счету на ринге B.

Айбек в свою очередь встретится с итальянцем Азиз Аббесом Мухийдином. Бой пройдет в девятой паре на ринге А.

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