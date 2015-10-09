Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Вчера 22:00
 

Казахстан лишили дуэли на престижном турнире по боксу

Казахстанская боксерша Асем Танатар не смогла выйти в 1/4 на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская боксерша Асем Танатар не смогла выйти в 1/4 на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов она противостояла представительнице Индии Каял.

Поединок завершился победой индийской боксерши единогласным решением судей - 4:1. Примечательно, что первые раунды соперницы поочередно забрали - 3:2 Каял и Танатар. Решающей стала заключительная трехминутка, в которой соперница казахстанки оказалась сильнее - 4:1.

В 1/4 финала победительница встретится с другой казахстанкой Акнар Ишановой.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг) и Аяжан Ермек (60 кг). Лишь Назерке Серик (65 кг) удалось пройти свою соперницу.

Напомним, турнир пройдёт с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.

