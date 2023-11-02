Казахстан в два раза превзошел Узбекистан по боксерам в финале чемпионата Азии

На чемпионате Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров, который проходит в Астане, определились финалисты среди юниров, сообщают Vesti.kz.
Наибольшее представительство получили хозяева турнира - от Казахстана за золотые медали поборются семь боксеров. При чем на стадии 1/2 финала казахстанцы выбили трех принципиальных соперников из Узбекистана, уступив лишь в одном противостоянии.
На втором месте по числу финалистов - Индия с шестью боксерами. Далее идут Туркменистан (3), Кыргызстан (3), Узбекистан (2), Иран (2), Таджикистан (1), Таилнад (1) и Япония (1).
Результаты боев среди юниоров:
46 килограммов:
Нугман Ныгмет (Казахстан) - Брижеш Тамта (Индия) - 2:3;
48 килограммов:
Алдияр Бахадур (Казахстан) - Сикандер (Индия) 4:1;
52 килограмма:
Нурасыл Толебек (Казахстана) - Иброхим Гиосов (Узбекистан) - 5:0;
54 килограмма:
Бауыржан Муратов (Казахстан) - Шахбозбек Ергашев (Узбекистан) - 0:5;
60 килограммов:
Аскар Куаныш (Казахстан) - Юга Фужики (Япония) - 0:5;
66 килограммов:
Бекарыс Нурмухан (Казахстан) - Рамазан Исаев (Кыргызстан) - КО,
70 килограммов:
Жасулан Бердалы (Казахстан) - Мухаммадсаид Гуломов (Узбекистан) - 4:1;
75 килограммов:
Жандос Алпысбаев (Казахстан) - Сахил (Индия) - 5:0;
80 килограммов:
Бакытжан Айтмуханов (Казахстан) - Пан Гуан-Хао (Китайский Тайбэй) - КО;
+80 килограммов:
Бексултан Кайратулы(Казахстан) - Мухаммадризо Алижонов (Узбекистан) - 5:0;
На турнире принимают участие 483 боксеров из 22 стран всего азиатского континента.
Международная ассоциация бокса (IBA) озвучила призовой фонд для чемпионов и призеров. Так, победители турнира получат по 1 000 долларов, 500 долларов положены за серебро, а бронзовым медалистам вручат по 250 долларов.
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