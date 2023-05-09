Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание боев девятого дня

9 мая на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) состоится девятый соревновательный день, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут пять боксеров. В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по времени Астаны за выход в четвертьфинал выступят двое казахстанцев - капитан сборной Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай.

8-я пара. Ринг A. Асланбек Шымбергенов - Мирослав Капулер-Ищенко (Израиль) - 71 кг;

11-я пара. Ринг B. Нурбек Оралбай - Каан Айкутсун (Турция) - 80 кг.

В рамках вечерней сессии, которая стартует в 19:00 по столичному времени в 1/8 финала на ринг выйдут еще трое казахстанцев - Сабырхан Махмуд, Дулат Бекбауов и Нурканат Райыс.

1-я пара. Ринг A. Махмуд Сабырхан - Сачин Сачин (Индия) - 54 кг;

7-я пара. Ринг A. Дулат Бекбауов - Акаш Акаш (Индия) - 67 кг;

11-я пара. Ринг A. Нурканат Райыс - Вандерлей Перейра (Бразилия) - 75 кг.

Ранее на чемпионате мира сборная Казахстана потеряла пятерых боксеров. Среди тех, кто покинул турнир оказались Сагындык Тогамбай (86 кг), Сакен Бибосынов (48 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Талгат Сырымбетов (60 кг).

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