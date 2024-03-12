Казахский Ломаченко встретился с Геннадием Головкиным

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан опубликовал фото с экс-чемпионом мира в среднем весе, а ныне главой Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадием Головкиным, сообщают Vesti.kz.
Их встреча произошла после лицензионного олимпийского турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия).
"Геннадий Геннадьевич Головкин". - подписал фото в своем Instagram казахстанский боксер.
Сабырхан, которого за схожесть стиля сравнивают с известным украинцем Василием Ломаченко по итогам квалификации в Италии завоевал олимпийскую лицензию в весе до 57 килограммов.
Отметим, что помимо Сабырхана путевки на Олимпиаду в Париж завоевали Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).
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