Казахский Ломаченко стартует на чемпионате мира по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, стартует на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его также называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

Казахстанец выйдет первым на ринг А в рамках дневной сессии, которая начнется 15:00 по времени Астаны. Его соперником станет Иштван Шака из Венгрии.

Этот и другие бои казахстанцев в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ранее сборная Казахстана понесла четыре потери на чемпионате мира в Ташкенте. Турнир покинули Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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