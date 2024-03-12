Казахский Ломаченко пробился на Олимпиаду-2024

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел четвертьфинальный бой на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца в весовой категории до 57 килограммов в бое за лицензию на игры в Париж был Асрор Вохидов из Таджикистана. Поединок завершился победой Сабырхана раздельным решением судей - 4:1.

Для Сабырхана, которого за схожесть стиля сравнивают с известным украинцем Василием Ломаченко, это был четвертый поединок в Италии. В 1/32 финала он разгромил Ядеса Лета из Эфиопии, а в 1/16 сотворил камбэк в поединке с Саравутом Суктетом из Таиланда, а в 1/8 разгромил пуэрториканца Калеба Тирадо.

Сабырхан стал пятым представителем Казахстана, завоевавшим олимпийскую путевку.

Ранее лицензии завоевали Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Сегодня еще два казахстанца выйдут на ринг в Бусто-Арсицио:

71 кг. Асланбек Шымбергенов - Сархан Алиев (Азербайджан);

80 кг. Нурбек Оралбай - Келин Кессиди (Ирландия).

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.