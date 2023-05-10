Казахский Ломаченко отреагировал на выход в полуфинал ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан оценил выход в 1/2 финала чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 54 килограммов казахстанец одолел Мохаммеда Амаду из Ганы.

"Сегодня одержал победу над боксером из Ганы и вышел в полуфинал. Можно было бы закончить этот бой досрочно, если бы я действовал в своем стиле. Из-за того, что вчерашний соперник был сильный, у меня было рассечение брови. Поэтому тренеры сказали работать на очко, доставляя удары. Думаю, красиво отработал все три раунда. Даже не успед устать. Завтра - выходной, послезавтра буду боксировать, до этого подлечу бровь и подготовимся к следующему поединку", - заявил Сабырхан.

Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его также называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

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