Казахский Ломаченко намерен стать чемпионом мира любыми способами

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан прокомментировал свой бой на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Сабырхану на стадии 1/16 финала противостоял Иштван Шака из Венгрии. По итогам трех раундов судьи единогласным решением присудили победу казахстанцу. В 1/8 финала казахстанец встретится с представителем Индии Сачином Сачином.

"Ассаламалейкум, Казахстан! Сегодня я выиграл первый бой. Венгерский боксер маленького роста, до этого он провел поединок с боксером из Туркменистана, посмотрели бой и выработали тактику с моим личным и главным тренерами. Слава богу, выполнил тактику на бой, провел его на хорошем уровне. Хочу также отбоксировать до финала. Приехал с одной целью - стать чемпионом мира любыми способами", - заявил Сабырхан.

Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

Ранее на чемпионате мира сборная Казахстана потеряла четырех боксеров. Среди тех, кто покинул турнир оказались Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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