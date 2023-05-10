Казахский Ломаченко гарантировал себе медаль ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел бой в 1/4 финала на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Сабырхан встречался с Мохаммедом Амаду из Ганы. Казахстанец одержал убедительную победу единогласным решением судей и вышел в полуфинал. Таким образом, Сабырхан гарантировал себе медаль турнира.

Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его также называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

Добавим, сегодня в Ташкенте на ринг выйдут еще два представителя Казахстана. Ранее Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг) вышли в 1/2 финала.

Добавим, из борьбы за медали выбыли семь казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86) и Айбек Оралбай (до 92).

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