Казахский боксер одержал вторую подряд победу нокаутом на чемпионате мира в Ташкенте

Этнический казах Тохтарбек Танаткан, выступающий за сборную Китая, одержал вторую подряд досрочную победу на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов Танатхан встречался с египтянином Абдельгаввадом Салахом и нокаутировал его во втором раунде.

Таким образом, Танатхан вышел в четвертьфинал ЧМ-2023.

Напомним, казахский боксер стартовал с победы по очкам над армянином Амбарцумом Акопяном, а затем удосрочил марокканского боксера Мохамеда Ассагира.

26-летний Тохтарбек Танаткан - чемпион Китая. Он выступал в составе сборной КНР на Олимпийских играх-2020 в Токио.



От сборной Казахстана в этом весе на ЧМ-2023 выступает Нурбек Оралбай.

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