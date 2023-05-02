Казахский боксер из Китая с победы стартовал на ЧМ-2023 по боксу

Этнический казах Тохтарбек Танаткан, выступающий за сборную Китая, стартовал с победы на на чемпионате мира-2023 по боксу, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.
В первом раунде в весовой категории до 80 килограммов Танаткан встречался с армянином Хамбардзумом Акопяном и одержал победу единогласным решением.
26-летний Тохтарбек Танаткан - чемпион Китая. Он выступал в составе сборной КНР на Олимпийских играх-2020 в Токио.
От сборной Казахстана в этом весе на ЧМ-2023 выступает Нурбек Оралбай.
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