Казахский боксер из Китая с победы стартовал на ЧМ-2023 по боксу

Этнический казах Тохтарбек Танаткан, выступающий за сборную Китая, стартовал с победы на на чемпионате мира-2023 по боксу, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В первом раунде в весовой категории до 80 килограммов Танаткан встречался с армянином Хамбардзумом Акопяном и одержал победу единогласным решением.

26-летний Тохтарбек Танаткан - чемпион Китая. Он выступал в составе сборной КНР на Олимпийских играх-2020 в Токио.

От сборной Казахстана в этом весе на ЧМ-2023 выступает Нурбек Оралбай.





Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"