Капитан сборной Казахстана оценил свой выход в 1/2 финала чемпионата мира по боксу

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Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов прокомментировал выход в 1/2 финала чемпионата мира по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz. В четвертьфинале в весе до 71 килограмма он одолел француза Макана Траоре.
"Ассаламуалейкум, Казахстан! Слава богу, сегодня вышел в полуфинал, выполнил установку тренеров. Теперь дальше приложу все усилия, чтобы продолжить победный путь", - заявил Шымбыргенов.
Напомним, сегодня в Ташкенте на ринг выйдут еще четыре боксера из Казахстана.
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