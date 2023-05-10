Капитан сборной Казахстана оценил свой выход в 1/2 финала чемпионата мира по боксу

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов прокомментировал выход в 1/2 финала чемпионата мира по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz. В четвертьфинале в весе до 71 килограмма он одолел француза Макана Траоре.

"Ассаламуалейкум, Казахстан! Слава богу, сегодня вышел в полуфинал, выполнил установку тренеров. Теперь дальше приложу все усилия, чтобы продолжить победный путь", - заявил Шымбыргенов.

Напомним, сегодня в Ташкенте на ринг выйдут еще четыре боксера из Казахстана.

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