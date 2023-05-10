Капитан сборной Казахстана гарантировал себе медаль ЧМ-2023 по боксу

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов провел четвертьфинальный бой на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встречался с французом Маканом Траоре. Казахстанец одержал безоговорочную победу. Единогласное решение судей - 5:0 в пользу Шымбергенова.

Отметим, что соперник казахстанца дважды в первом и во втором раунде побывал в нокдауне.

Шымбергенов после выхода в полуфинал гарантировал себе медаль чемпионата мира.

Напомним, сегодня в Ташкенте на ринг выйдут еще пять представителей Казахстана.

Добавим, из борьбы за медали выбыли семь казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86) и Айбек Оралбай (до 92).

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