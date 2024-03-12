Капитан сборной Казахстана по боксу с разгромом завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов выступил в четвертьфинале на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весе до 71 килограмма был Сархан Алиев из Азербайджана. Поединок завершился победой Асланбека единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, капитан сборной Казахстана завоевал олимпийскую лицензию.

Ранее путевки на Олимпиаду в Париж завоевали Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Сегодня еще один казахстанец выйдет на ринг в Бусто-Арсицио: в 01:30 по времени Астаны Нурбек Оралбай (до 80 кг) поспорит за олимпийскую лицензию с ирландцем Келином Кессиди.