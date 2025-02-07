Капитан сборной Казахстан вспомнил, как дрался с узбеком на 22 килограмма тяжелее

Капитан национальной команды Казахстана Айбек Оралбай в интервью телеканалу Sport Plus рассказал о сложностях в выборе оптимальной весовой категории. Этот процесс стал для него настоящим испытанием, требующим тщательного анализа и адаптации., сообщают Vesti.kz.

"Я пока не могу найти свой идеальный вес на ринге. На чемпионате Азии я чувствовал себя тяжело на ринге. Мы обсуждали этот вопрос с Кайратом Сатжановым. Я весил в 103 кг, сейчас планируют спуститься до 98-99. На самом деле, очень важно чувствовать себя хорошо в ринге, даже лишние 100-200 грамм играют роль. Сейчас в супертяжелом весе я самый маленький, в полуфинале боксировал с узбеком, я был легче его на 22 кг. Однако тренеры мне советуют брать за счет скорости и ума, а не за счет мощи", - заявил Оралбай.

Напомним, что Оралбай стал капитаном команды после Олимпиады в Париже. Ранее капитаном был Асланбек Шымбергенов.

Оралбай дважды становился чемпионом Азии (2022, 2024), а также является чемпионом юношеских Олимпийских игр (2018), серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2018), чемпионом Азии среди молодежи (2018), победителем и призером международных и национальных турниров в любителях.