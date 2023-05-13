Какое место занимает Казахстан по числу финалистов на ЧМ-2023 по боксу

13-14 мая пройдут финальные бои на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан). От сборной Казахстана за золото будут биться пять человек, сообщают Vesti.kz.

По числу же финалистов лидирует Узбекистан, у которого до этой стадии добрались семь спортсменов. На втором месте идет Казахстан. Тройку замыкает Куба - четыре представителя.

Все участники финала по странам:

7 - Узбекистан;

5 - Казахстан;

4 - Куба;

2 - Россия, Франция;

1 - Грузия, Монголия, Азербайджан, Китай, Италия, Бразилия.

Напомним, сегодня состоится первый день финалов. От Казахстана на ринг выйдут Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) и Дулат Бекбауов (до 67 килограммов). Прямая трансляция будет доступна здесь.

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