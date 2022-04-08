С жестким нокаутом вышел в финал соперник казахстанского боксера в Таиланде

Филиппинец Иан Кларк Баутиста станет следующим соперником Серика Темиржанова в финале международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

До встречи с казахстанцем в финале категории с лимитом 57 килограммов Баутиста жестко нокаутировал Нгуена ван Дуонга из Вьетнама.

Определился соперник и для тяжеловеса Айбека Оралбая. Им стал Джаккапонг Ямхот из Таиланда, который с нокдауном выиграл у Садиярто Дено Ферожо из Индонезии.

Конкурентом Нурбека Оралбая (до 81) станет Айниш Кумар из Индии.

Добавим, что с бронзовыми медалями турнир завершили Аятулла Такижанов (до 75) и Сагындык Тогамбай (до 91).

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