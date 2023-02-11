Женская сборная Казахстана по боксу триумфально выиграла медальный зачет "золотого пояса"

Женская сборная Казахстана по боксу заняла первое место в медальном зачете турнира "Золотой пояс" в Марракеше (Марокко), передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские спортсменки завоевали десять медалей - пять золотых, две серебряные и три бронзовые. Золото выиграли Алуа Балкибекова (48 килограммов), Назым Кызайбай (50), Жайна Шекербекова (54), Карина Ибрагимова (57) и Валентина Хальзова (75), серебро в активе Аиды Абикеевой (63) и Ляззат Кунгейбаевой (свыше 81), обладателями бронзы стали Надежда Рябец (66), Мадина Нуршаева (70) и Фариза Шолтай (81).

Второе место в медальном зачете у женщин с тремя золотыми медалями заняла сборная России. Далее расположились Италия, Тайвань, Мозамбик и Марокко.

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